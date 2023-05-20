Гол Ивана Сергеева помог «Зениту» сравнять счет и уйти от поражения в мачте РПЛ против «Оренбурга»

Петербургский «Зенит» сыграл вничью с ФК «Оренбург» в матче 28-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ). Гол Ивана Сергеева помог команде из Северной столицы уйти от поражения и закончить игру со счетом 2:2, пишет sport.ru.
Встреча состоялась на оренбургском стадионе «Газовик». Счет открыл «зенитовец» Густаво Мантуан на 28-й минуте, выведя петербургскую команду вперед. Игрок «Оренбурга» Александр Эктов сравнял счет на 41-й минуте, а во втором тайме его коллега по команде Ренато Гойкович вывел хозяев поля в лидеры, забив еще один мяч.
Несмотря на все усилия, удержать победу оренбуржцам не удалось. На 86-й минуте игры Иван Сергеев сравнял счет и тем самым помог «Зениту» уйти от поражения в гостях. Матч завершился со счетом 2:2, в результате чего петербургский клуб, уже обеспечивший себе чемпионство, получил 66 очков и занял первую строчку в турнирной таблице. Соперник питерцев занял восьмое место, получив 41 очко.