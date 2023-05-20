«Я не отказалась от театра, меня туда не взяли»: актриса Екатерина Вилкова рассказала о сложностях на сцене

Поначалу актриса сильно переживала из-за того, что не попала в театр Ей «даже было немного обидно за интриги, которые к ней приплетали». Однако практически в этот же период в жизни артистки появился кинематограф, где в самом начале пути ей встретились «крутые» режиссеры.