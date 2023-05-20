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«Я не отказалась от театра, меня туда не взяли»: актриса Екатерина Вилкова рассказала о сложностях на сцене

Общество
«Я не отказалась от театра, меня туда не взяли»: актриса Екатерина Вилкова рассказала о сложностях на сцене

Актриса Екатерина Вилкова окончила актерский факультет школы-студии МХАТ на курсе «Земцов-Золотовицкий». Однако после ее жизнь не связалась с театром. О своих неудачах, сложностях и обидах на сцене она рассказала в интервью YouTube-каналу «Света вокруг света».

Поначалу актриса сильно переживала из-за того, что не попала в театр Ей «даже было немного обидно за интриги, которые к ней приплетали». Однако практически в этот же период в жизни артистки появился кинематограф, где в самом начале пути ей встретились «крутые» режиссеры.

«В кино нашлись люди, которые помогли мне полюбить кино. В театре у меня такого человека не было, за которым я могла бы пойти», — поделилась Вилкова.

Более того, актриса призналась, что в настоящий момент она не понимает театр и «способ такого существования». Ей кажется, что она «не рождена для этого», поэтому даже на самые интересные и выгодные предложения отвечает отказом.

Ранее именитые супруги Екатерина Вилкова и актер Илья Любимов отметили 12-летнюю годовщину свадьбы. Спустя столько времени любовь в паре не угасает, а чувство юмора мужа помогает пережить «минуты усталости и раздражения».
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