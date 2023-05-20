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Мэр Краснодара Евгений Наумов потребовал проверить караоке-клубы после скандала с исполнением украинских песен

Общество
Мэр Краснодара Евгений Наумов потребовал проверить караоке-клубы после скандала с исполнением украинских песен

Мэр Краснодара Евгений Наумов потребовал немедленно начать проверку после того, как в одном из караоке-клубов играли песни Верки Сердючки на украинском языке.

С таким поручением глава региона выступил 20 мая, в субботу. В одном из клубов Краснодара граждане исполняли трек, в котором звучали слова из украинского гимна. Соответствующие кадры попали в Сеть, а затем и к сотрудникам правоохранительных органов.

В администрации Краснодара сочли произошедшее недопустимым. Наумов потребовал срочно проверить все бары, где есть караоке, а также весь репертуар, который там предлагают.
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