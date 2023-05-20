Три человека погибли в результате падения экскурсионного самолета в Швейцарии

Зарегистрированный в Швейцарии самолет вылетел утром 20 мая из аэропорта города Ла-Шо-де-Фон. Около 10:20 по местному времени (11:20 по Москве) лайнер потерпел крушение в лесу в месте под названием Ла-Комб-Дернье рядом с населенным пунктом Пон-де-Мартель. По информации полиции кантона Невшатель, в результате катастрофы погибли пилот и оба пассажира.