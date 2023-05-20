Три человека погибли в результате падения экскурсионного самолета в Швейцарии

В Швейцарии потерпел крушение экскурсионный самолет. Находившиеся на борту воздушного судна люди погибли.
Зарегистрированный в Швейцарии самолет вылетел утром 20 мая из аэропорта города Ла-Шо-де-Фон. Около 10:20 по местному времени (11:20 по Москве) лайнер потерпел крушение в лесу в месте под названием Ла-Комб-Дернье рядом с населенным пунктом Пон-де-Мартель. По информации полиции кантона Невшатель, в результате катастрофы погибли пилот и оба пассажира.
Известно, что самолет упал в труднодоступной местности, из-за чего спасателям было сложно вести работу. О причинах трагедии не сообщается. В данный момент выясняются обстоятельства и причины произошедшего.
Ранее истребитель McDonnell Douglas F/A-18 Hornet потерпел крушение на авиабазе в испанской Сарагосе. Пилот успел катапультироваться, получив незначительные травмы.