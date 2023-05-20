«Удар еще более серьезный, чем разгром Patriot»: военный аналитик Клинцевич о взятии Бахмута ЧВК «Вагнер»

Безусловно, это событие. Это победа русского оружия. Такое мнение о взятии Бахмута в интервью ФАН высказал военный эксперт Андрей Клинцевич.
Долгожданное известие поступило сегодня, 20 мая. С соответствующим заявлением выступил основатель и руководитель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.
«Зеленский вопреки командам НАТО, прямым практически указаниям, в том числе и статьям в различных известных западных газетах и журналах о том, что Бахмут надо оставить и выровнять линию фронта, сделал его своим символом противостояния», — констатирует Клинцевич.
Было заявлено, что город не падет никогда, что это есть крепость, которая показывает мужество Украины, дополняет он. И падение этой его крепости — удар еще более серьезный, чем разгром Patriot.
«Событие будет иметь еще более серьезное значение — скажется на поставках военной техники и вооружений, — рассуждает эксперт. — Скрыть это невозможно. Они сейчас, конечно, продолжают официально утверждать, что Бахмут обороняется, но это не так. Генерал Сырский, который практически всю свою карьеру поставил на освобождение Бахмута, ничего сделать не смог. В лоб взять они не смогли, пытались обойти по флангам. ЧВК “Вагнер” об этом предупреждал. Группировка порядка 80 тысяч человек смогла добиться каких-то локальных успехов в районе Клещеевки и Богдановки, но это ровным счетом ничего не поменяло».
Поэтому для Зеленского это конечно очень серьезная репутационная потеря и показатель силы нашего оружия, заключает военный аналитик.
«Очень важную роль здесь надо отметить ЧВК “Вагнер”, — подчеркивает он. — Именно их штурмовые отряды смогли добиться столь внушительной победы. Это вообще показатель нового формата армии, который, я надеюсь, будет реализованы в вооруженных силах, то есть опыт этой ЧВК».
Все это показывает, как эффективно можно действовать, если убрать лишние бюрократические звенья, и все бросить на оптимизацию процессов, делает вывод Клинцевич.
«Ведь командование — это просто некий менеджмент, который должен в максимально короткое время грамотно действовать, что и было продемонстрировано, — считает военный эксперт. — Думаю, эти события отзовутся эхом во многих международных изданиях — везде. Пока Россия добилась того, чего хотела. Многие верили в эту организацию, многие добровольцы, которые только вступили, верили в ее возможности, вот и получили очень серьезный результат».
Надеемся, что в будущем нас ждет еще больше новых побед, выразил уверенность Андрей Клинцевич.
Ранее боец ЧВК «Вагнер» рассказал о финишной прямой в освобождении Бахмута «музыкантами».