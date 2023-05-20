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Жители Ямала отремонтируют ненужные автомобили и отправят их бойцам в зону СВО

Общество
Жители Ямала отремонтируют ненужные автомобили и отправят их бойцам в зону СВО

Ямальцы из дачного товарищества «Север» в Салехарде решили отремонтировать машины, чтобы потом отправить их в зону боевых действий.

Активисты намерены поддержать земляков, участвующих в спецоперации, пишет «Север-пресс». Местные жители открыли пункт приема ненужных транспортных средств, требующих ремонта. Мастера автосервиса возьмутся за восстановление автомобилей за свой счет, чтобы потом отправить их военнослужащим.

Отмечается, что на данный момент две «Нивы» уже отремонтированы инициаторами благотворительной акции и готовы к транспортировке. Активисты на собственные средства восстановили топливную и ходовую системы автомобилей.
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