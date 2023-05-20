Губернатор Вячеслав Гладков: второй снаряд от РСЗО «Ураган» нашли на границе Шебекинского городского округа

Сельскохозяйственные работники нашли второй снаряд от РСЗО «Ураган» на границе между Белгородским районом и Шебекинским городским округом. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
По его словам, боеприпас обнаружили в глубоком овраге. На место происшествия оперативно прибыли саперы. Специалисты приняли решение обезвреживать снаряд там же, где его нашли. Прилегающая к нему территория была предварительно оцеплена.
Ранее сообщалось, что саперы обезвредили неразорвавшийся снаряд ВСУ, попавший в жилой дом в Архангельском под Белгородом. Кроме него, возле села Шамино во время проведения весенних полевых работ был обнаружен ракетный снаряд от РСЗО «Ураган».