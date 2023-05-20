Правоохранители провели задержания во Владимирской области после массового нападения цыган на местных жителей

Уголовное дело по статье «Хулиганство» возбудили в отношении цыган, напавших на жителей поселка Балакирево. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Владимирской области.
Как стало известно, 18 мая из-за конфликта в Александровском районе Балакирево цыгане избили нескольких местных жителей, а также открыли стрельбу. Сотрудники полиции оперативно установили личности участников инцидента. По результатам проверки, проведенной 19 мая, было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство).
В рамках расследования 20 мая были проведены рейды по местам проживания участников конфликта. В специальном мероприятии приняли участие полицейские, сотрудники управления ФСБ и прокуратуры района.
Ранее правоохранители задержали 14 человек после массовой драки у одного из клубов в Москве. По предварительной информации, пострадавших нет.