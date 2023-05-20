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Правоохранители провели задержания во Владимирской области после массового нападения цыган на местных жителей

Происшествия
Правоохранители провели задержания во Владимирской области после массового нападения цыган на местных жителей

Уголовное дело по статье «Хулиганство» возбудили в отношении цыган, напавших на жителей поселка Балакирево. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Владимирской области.

Как стало известно, 18 мая из-за конфликта в Александровском районе Балакирево цыгане избили нескольких местных жителей, а также открыли стрельбу. Сотрудники полиции оперативно установили личности участников инцидента. По результатам проверки, проведенной 19 мая, было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство).

В рамках расследования 20 мая были проведены рейды по местам проживания участников конфликта. В специальном мероприятии приняли участие полицейские, сотрудники управления ФСБ и прокуратуры района.

Ранее правоохранители задержали 14 человек после массовой драки у одного из клубов в Москве. По предварительной информации, пострадавших нет.
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