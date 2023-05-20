Бахрейн и Ирак проведут саммиты Лиги арабских государств в 2024–2025 годах

Предыдущее заседание прошло 19 мая в присутствии президента Сирии, членство которой было недавно восстановлено.
Следующие два саммита Лиги арабских государств (ЛАГ) примут у себя Манама и Багдад.
Король Бахрейна Хамад бин Иса Аль Халифа сообщил, что его государство будет радо приветствовать участников следующего заседания организации, которое состоится в 2024 году. В свою очередь, премьер-министр Ирака Мухаммад Шиа ас-Судани пригласил государства-члены ЛАГ встретиться в его стране в 2025.
Предыдущий саммит Лиги прошел накануне в прибрежном саудовском городе Джидда. Знаковым событием стало присутствие на мероприятии президента Сирии Башара Асада: незадолго до заседания ЛАГ приняла решение о восстановлении членства Дамаска, который был исключен из организации в 2011 году с началом гражданской войны.
В последнее время многие страны Ближнего Востока, изначально поддержавшие антиправительственные вооруженные формирования, стали вновь налаживать связи с Сирией. В 2018 с Дамаском восстановили дипломатически отношения Объединенные Арабские Эмираты, а в этом году активно пошла на сближение с республикой и Саудовская Аравия, которая недавно примирилась с Ираном — главным соперником Эр-Рияда в регионе.
Кроме того, королевство стало основным «спонсором» возвращения Сирии в ЛАГ, пытаясь заручиться помощью других ближневосточных государств. Противником этой идеи стал Катар, однако Доха не голосовала против возобновления членства Дамаска в организации.