Бахрейн и Ирак проведут саммиты Лиги арабских государств в 2024–2025 годах

В последнее время многие страны Ближнего Востока, изначально поддержавшие антиправительственные вооруженные формирования, стали вновь налаживать связи с Сирией. В 2018 с Дамаском восстановили дипломатически отношения Объединенные Арабские Эмираты, а в этом году активно пошла на сближение с республикой и Саудовская Аравия, которая недавно примирилась с Ираном — главным соперником Эр-Рияда в регионе.