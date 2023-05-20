Глава Минтруда РФ Антон Котяков заявил об увеличении пособий по уходу за ребенком в 2024 году до 49 тыс. рублей

В следующем году граждане России смогут получить выплату по уходу за ребенком в увеличенном размере — 49 тысяч рублей. Об этом объявил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков в ходе ведомственной коллегии.
Помимо этого, глава министерства отметил, что «система с более чем двумя тысячами клиентских служб социального фонда» исправно функционирует с 1 января 2023 года. Именно благодаря этому принципу в настоящее время россияне могут получить большинство мер поддержки по принципу «одного окна», исключив лишнюю передачу своих документов из одного ведомства в другое.
Также известно, что в настоящий момент социальная поддержка матерей-одиночек и других членов семьи, которые одни занимаются воспитанием ребенка, составляет 33 тысячи рублей. Котяков спрогнозировал, что в 2025 году размер пособия достигнет 66 тысяч рублей.
Ранее заместитель директора департамента демографической и семейной политики Елена Семенова предложила ввести на всей территорией РФ единое определение многодетной семьи.