Глава Минтруда РФ Антон Котяков заявил об увеличении пособий по уходу за ребенком в 2024 году до 49 тыс. рублей

Помимо этого, глава министерства отметил, что «система с более чем двумя тысячами клиентских служб социального фонда» исправно функционирует с 1 января 2023 года. Именно благодаря этому принципу в настоящее время россияне могут получить большинство мер поддержки по принципу «одного окна», исключив лишнюю передачу своих документов из одного ведомства в другое.