СМИ сообщили о визите спецпредставителя КНР по Евразии Ли Хуэя в Москву на следующей неделе

Спецпредставитель КНР по Евразии Ли Хуэй в ближайшее время может посетить Россию. Об этом РИА Новости сообщил информированный источник.
По его словам, представитель китайской стороны планирует отправиться с визитом в Москву. Точная дата прибытия Хуэя в столицу Российской Федерации пока не названа, однако сообщается, что встреча пройдет на следующей неделе.
Ранее официальный представитель китайского МИД Ван Вэньбинь говорил о том, что Хуэй с 15 мая начал европейское турне, чтобы найти решение для урегулирования украинского конфликта. Специальный представитель КНР по делам Евразии должен посетить пять стран — Польшу, Украину, Германию, Францию и Россию.