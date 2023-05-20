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СМИ сообщили о визите спецпредставителя КНР по Евразии Ли Хуэя в Москву на следующей неделе

Политика
СМИ сообщили о визите спецпредставителя КНР по Евразии Ли Хуэя в Москву на следующей неделе

Спецпредставитель КНР по Евразии Ли Хуэй в ближайшее время может посетить Россию. Об этом РИА Новости сообщил информированный источник.

По его словам, представитель китайской стороны планирует отправиться с визитом в Москву. Точная дата прибытия Хуэя в столицу Российской Федерации пока не названа, однако сообщается, что встреча пройдет на следующей неделе.

Ранее официальный представитель китайского МИД Ван Вэньбинь говорил о том, что Хуэй с 15 мая начал европейское турне, чтобы найти решение для урегулирования украинского конфликта. Специальный представитель КНР по делам Евразии должен посетить пять стран — Польшу, Украину, Германию, Францию и Россию.
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