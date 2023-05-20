США выясняют последствия своего удара в Сирии, в результате которого погиб мирный житель

США выясняют, был ли убит мирный житель в результате авиаудара, когда они намеревались уничтожить одного из командиров «Аль-Каиды»✱ (запрещена в РФ) в Сирии.
Представители Центрального командования Вооруженных сил Штатов (CENTCOM) заявляют, что знали о возможных жертвах среди мирного населения и все же провели операцию по устранению одного из лидеров террористической организации на северо-западе региона.
«CENTCOM продолжает оценивать результаты удара и был поставлен в известность, что это могло привести к пострадавшим среди граждан Сирии», — заявил представитель Центрального командования майор Джон Мур.
Убитым в результате операции ВС США оказался 60-летний Лотфи Хассана Масто, проживавший на окраине деревни Курканья. Мужчина был отцом 12 детей и владел птицефермой. Когда прилетел военный самолет и нацелился на него, тот пас своих овец в горах. Брат погибшего, 72-летний Мухаммад Масто, сообщил, что у жертвы авиаудара никакой связи с террористической организацией не было:
«Он был доволен своей жизнью, все любили его и ценили. Лотфи занимался своими делами и жил на краю деревни. Заявления о принадлежности брата к "Аль-Каиде" являются неправдой, и американская пропаганда полностью лжива».
Руководство Пентагона не предает огласке данные о значительном количестве жертв среди гражданского населения, в том числе несовершеннолетних, которые погибли в результате авиаударов в Сирии. Проведение полноценных разбирательств было рекомендовано лишь по 12% от общего числа операций. Сами США при этом не несут за свои действия никакой ответственности, их расследования ни к чему не приводят, а власти не предпринимают мер для предотвращения таких инцидентов в будущем.
- ✱ - запрещенная в РФ террористическая организация