США выясняют последствия своего удара в Сирии, в результате которого погиб мирный житель

Руководство Пентагона не предает огласке данные о значительном количестве жертв среди гражданского населения, в том числе несовершеннолетних, которые погибли в результате авиаударов в Сирии. Проведение полноценных разбирательств было рекомендовано лишь по 12% от общего числа операций. Сами США при этом не несут за свои действия никакой ответственности, их расследования ни к чему не приводят, а власти не предпринимают мер для предотвращения таких инцидентов в будущем.