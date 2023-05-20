Шедший под флагом России сухогруз Sparta IV отбуксировали для ремонта в турецкий залив Каранлык после поломки

Cухогруз Sparta IV, шедший под флагом России из Сирии в Новороссийск, отбуксировали для ремонта в турецкий залив Каранлык. У корабля произошла поломка двигателя, когда судно проходило через пролив Дарданеллы, сообщает агентство Demirören.
По данным СМИ, все случилось в 12:30 по московскому времени. Из-за поломки двигателя корабль стал дрейфовать. Тогда капитан судна связался с береговой охраной, которая отправила ему на помощь катера и буксиры.
В итоге 122-метровый сухогруз сошел с основного курса. Sparta IV транспортировали к турецкому побережью, где корабль встал на якорь для ремонта. Устанавливаются все обстоятельства и детали инцидента.