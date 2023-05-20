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Надевший маску Человека-паука мужчина атаковал постамент у штаб-квартиры BBC в Лондоне

Происшествия
Надевший маску Человека-паука мужчина атаковал постамент у штаб-квартиры BBC в Лондоне

Статуя около штаб-квартиры корпорации BBC подверглась нападению со стороны мужчины в маске Человека-паука. Он забрался на нее, чтобы повредить и продемонстрировать плакат с критикой в адрес телекорпорации.

Неизвестный пришел к зданию, чтобы совершить определенные действия со статуей скандального британского скульптора Эрика Гилла. Очевидцы слышали, как мужчина повысил голос на сотрудника полиции, передает издание Telegraph.

Правоохранителям не сразу удалось снять мужчину с постамента. Процесс осложнился из-за ее высоты.

Ранее неизвестные вандалы осквернили мемориальное кладбище советских воинов в Варшаве. Они разместили на них оскорбительные надписи, используя черную краску.
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