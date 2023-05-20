Эндокринолог Зухра Павлова назвала соусы и маргарин запускающими онкологию продуктами

Врач-эндокринолог Зухра Павлова назвала россиянам опасные для организма продукты, которых не должно быть в рационе.
Специалист в своем Telegram-канале рассказала, что любые соусы и маргарин повышают риски развития злокачественной опухоли, ожирения, сахарного диабета и сердечно-сосудистых заболеваний. Например, майонез активно участвует в реакции гликирования, которая является основным фактором старения организма.
Павлова рекомендует насовсем отказаться от запекания и жарки блюд с различными соусами. Эндокринолог считает, что к употреблению подобных продуктов нужно относиться осторожно – учитывая все последствия для здоровья организма.
Ранее эксперт Роскачества Наталья Завьялова предупредила, что маринованный в майонезе шашлык может вызывать отравление. Этот соус не содержит консервантов, поэтому быстрее портится.