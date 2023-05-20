Политик Рогов в честь взятия Бахмута предложил сделать 20 мая днем воинской славы

Город Бахмут 20 мая был взят силами ЧВК «Вагнера». Об этом заявил основатель военной компании Евгений Пригожин. Он отметил, что бойцы «Вагнера» освободили населенный пункт без вмешательства кого-либо еще с российской стороны, однако выразил признательность генералам Суровикину и Мезенцеву за ту поддержку, которую они оказали в проведении операции.
Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов поделился с корреспондентом ФАН своей радостью от достигнутой «вагнеровцами» победы.
«Говоря об освобождении Бахмута частями ЧВК «Вагнера», надо признать, что у нас очень многое происходит не «благодаря», а «вопреки» — есть, к сожалению, такая не самая лучшая традиция, — отметил политик. — Если же говорить о том успехе, который был сегодня достигнут, то я считаю, что 20 мая нужно сделать днем воинской славы. Это тем более символично, что ровно год назад, также 20 мая, был освобожден Мариуполь! Неплохо Зеленского поздравили, кстати! Ведь именно в этот день в 2019 году была его инаугурация!»
По словам Рогова, и Мариуполь, и Бахмут были очень хорошо укреплены — и украинцы часто называли последний «крепостью», всячески подчеркивая то, как они готовы его защищать.
«Но не получилось никакого «украинского чуда» — перед силой русского оружия боевики Зеленского были сломлены и в значительной степени отправлены на «экспрессе» к Бандере и Шухевичу!» — заявил председатель движения «Мы вместе с Россией».
Он подчеркнул, что ЧВК «Вагнера» сегодня является одним из самых боеспособных подразделений с российской стороны.
«Составляющие ее бойцы, если сравнивать их со всеми остальными «родами войск», являются наиболее опытными и обстрелянными, а главное — они получают удовольствие от риска. Ведь успех на войне, как известно, приходит к тем, кто готов рисковать и оказывать взаимовыручку, — заявил Рогов. — Ребята молодцы! Низкий им поклон! Уверен, то, что они сделали, со временем будет оценено значительно сильнее, чем сейчас — ведь пока все «горячее» и на эмоциях. Спасибо всем, кто причастен к этой победе! Слава русскому оружию и слава ЧВК «Вагнера»!»
Ранее основатель ЧВК «Вагнера» Евгений Пригожин заявил, что в Бахмуте военная компания боролась не только с ВСУ, но и «с российской бюрократией».