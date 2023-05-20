Политик Рогов в честь взятия Бахмута предложил сделать 20 мая днем воинской славы

Город Бахмут 20 мая был взят силами ЧВК «Вагнера». Об этом заявил основатель военной компании Евгений Пригожин. Он отметил, что бойцы «Вагнера» освободили населенный пункт без вмешательства кого-либо еще с российской стороны, однако выразил признательность генералам Суровикину и Мезенцеву за ту поддержку, которую они оказали в проведении операции.