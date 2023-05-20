Лебеди Елисей и Любава вернулись в Летний сад Петербурга после зимовки в зоопарке

Пара белых лебедей, названных Елисей и Любава, вернулась после зимовки в Ленинградском зоопарке в Летний сад. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.
В район Карпиева пруда на летние каникулы птиц перевозят с 2021 года. Лебедей выпускают в Летний сад в мае и забирают на зимовку с наступлением холодов в октябре.
Елисея и Любаву ежедневно навещают орнитологи из Ленинградского зоопарка. Они привозят для лебедей корм, состоящий из зерна, овощей, фарша и рыбы. Петербуржцев просят не предлагать птицам другую пищу, чтобы они оставались здоровыми.
В Ленинградском зоопарке родились двое щенков кошачьих лемуров. Сотрудники отмечают, что детеныши выглядят здоровыми и активными.