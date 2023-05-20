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Глава Евросовета Шарль Мишель пообещал Зеленскому обсудить вопрос членства Киева в ЕС до конца 2023 года

Политика
Глава Евросовета Шарль Мишель пообещал Зеленскому обсудить вопрос членства Киева в ЕС до конца 2023 года

Председатель Евросовета Шарль Мишель пообещал главе киевского режима Владимиру Зеленскому обсудить вопрос членства Украины в ЕС до конца текущего года. Соответствующей информацией поделились в его пресс-службе.

Об этом стало известно 20 мая, в субботу. Так Мишель заявил в ходе саммита «Большой семерки». Мероприятие проходит в японской Хиросиме.

«Что касается перспективы вступления Украины в ЕС, Мишель <...> подтвердил намерение вынести этот вопрос на рассмотрение Евросовета до конца года», — указывается в сообщении.

Ранее глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров сообщил, что решения саммита G7 нацелены на двойное сдерживание Москвы и Пекина.
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