Глава Евросовета Шарль Мишель пообещал Зеленскому обсудить вопрос членства Киева в ЕС до конца 2023 года

Председатель Евросовета Шарль Мишель пообещал главе киевского режима Владимиру Зеленскому обсудить вопрос членства Украины в ЕС до конца текущего года. Соответствующей информацией поделились в его пресс-службе.
Об этом стало известно 20 мая, в субботу. Так Мишель заявил в ходе саммита «Большой семерки». Мероприятие проходит в японской Хиросиме.
«Что касается перспективы вступления Украины в ЕС, Мишель <...> подтвердил намерение вынести этот вопрос на рассмотрение Евросовета до конца года», — указывается в сообщении.
Ранее глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров сообщил, что решения саммита G7 нацелены на двойное сдерживание Москвы и Пекина.