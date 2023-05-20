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Издание Military Watch Magazine заявило о способности ВС РФ массово уничтожать истребители F-16 в зоне СВО

Армия
Издание Military Watch Magazine заявило о способности ВС РФ массово уничтожать истребители F-16 в зоне СВО

Российской армии будет по силам уничтожить истребители США F-16, которые Запад может поставить киевскому режиму. Об этом пишут журналисты американского издания Military Watch Magazine (MWM).

По мнению авторов материала, авиационный парк понесет значительные потери в случае обстрелов аэродромов. Кроме того, военнослужащие России смогут уничтожать их в воздушных боях.

Также MWM пишет о том, что существует риск получения технологий F-16 россиянами. В любом случае, по мнению журналистов, потеря истребителей украинской стороной нанесет серьезный удар «по престижу машины».

Ранее советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк сообщил о том, что западные страны уже приняли решение о передаче истребителей F-16 Киеву. По его словам, сейчас решаются логистические вопросы.
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