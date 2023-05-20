«Впереди много тяжелых битв»: Политолог Эдвард Чесноков рассказал о важности освобождения Бахума ЧВК «Вагнер»

Освобождение Бахмута – не менее важно, чем Сталинградская битва. Об этом ФАН заявил политолог Эдвард Чесноков.
«Она уже вошла в историю: это первый случай, когда ЧВК взяла крупный город, где засела регулярна армия хоть плохонького, но государства, подготовленная и вооружённая по стандартам НАТО. Другое дело, что после Сталинграда — Вторая Мировая продолжалась еще столько же: три года до 1942 и три года после, и впереди было еще много тяжелых битв», — сказал Чесноков.
Также политолог похвалил основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. По словам эксперта, бизнесмен показал себя хорошим управленцем.
«Пригожин, безусловно, молодец: ведь любая война ведётся в нескольких измерениях, включая медийное, и он показал, что может наносить чувствительные удары не только на поле боя, но и в инфосфере», — заключил Эдвард Чесноков.
Напомним, днем 20 мая Евгений Пригожин заявил о том, что ЧВК «Вагнер» удалось установить полный контроль над Бахмутом (Артемовском) в рамках спецоперации на Украине.