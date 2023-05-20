«Моя большая семейная драма»: музыкант Константин Бурдаев рассказал о «предательстве» брата-близнеца

Некоторые популярные в свое время песни «Братьев Грим», такие как «Ресницы» или «Кустурица», невозможно найти на современных электронных площадках из-за запрета на их выпуск экс-солиста коллектива Бориса Бурдаева. О его уходе из группы рассказал Костя Грим.
В 2009 году Борис Бурдаев покинул рок-поп «Братья Грим». Он был соавтором и претендовал на половину совместных песен. После этого практически со всех музыкальных сервисов пропали несколько известных композиций.
В интервью YouTube-каналу «Зангалис и Карякин» Костя Грим предположил, что такое поведение связано с «неадекватным восприятием действительности».
«Для меня это было всегда большая семейная драма. Я считаю, Борька предал наше общее дело в угоду своей гордыньке… Мы не разошлись, он просто убежал. Вот мы были вместе, а он собрал вещи и свалил», — признался музыкант.
Ранее о последнем глобальном туре объявила американская группа Aerosmith. Он начнется 2 сентября в штате Филадельфия, а последний концерт пройдет 26 января 2024 года.