«Моя большая семейная драма»: музыкант Константин Бурдаев рассказал о «предательстве» брата-близнеца

Некоторые популярные в свое время песни «Братьев Грим», такие как «Ресницы» или «Кустурица», невозможно найти на современных электронных площадках из-за запрета на их выпуск экс-солиста коллектива Бориса Бурдаева. О его уходе из группы рассказал Костя Грим.