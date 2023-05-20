Французский суд отклонил апелляцию осужденного Алексея Навальной по иску к компании Yves Rocher

Впервые иск был направлен в суд от имени блогера и его брата Олега Навального четыре года назад. По их словам, компания Yves Roche предоставила правоохранителям ложные сведения о мошеннических действиях в России. В 2014 году Навальных осудили на 3,5 года каждого.