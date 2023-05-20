Французский суд отклонил апелляцию осужденного Алексея Навальной по иску к компании Yves Rocher

Суд во Франции отклонил апелляцию осужденного блогера Алексея Навального✱ (внесен в список террористов и экстремистов в России) по иску к компании Yves Roche. Он обвинял бренд в клевете.
Впервые иск был направлен в суд от имени блогера и его брата Олега Навального четыре года назад. По их словам, компания Yves Roche предоставила правоохранителям ложные сведения о мошеннических действиях в России. В 2014 году Навальных осудили на 3,5 года каждого.
По словам адвоката Уильяма Бурдона, дело рассматривал французский суд, так как в российском представительстве Yves Roche заявили о принятии решения по делу о махинациях в Париже, передает AFP.
Навальный отбывает наказание в тюрьме за мошенничество и неуважение к суду. Ранее сообщалось, что он стал фигурантом уголовного дела по статье о терроризме, передает «Царьград».
- ✱ - физлицо, внесенное в список террористов и экстремистов в России