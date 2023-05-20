Неизвестный мужчина ударил монаха по лицу на территории Киево-Печерской лавры

Инцидент произошел в субботу, 20 мая. СПЖ в своем официальном Telegram-канале обнародовал видео случившегося. В настоящий момент причина конфликта не установлена, однако, по версии источника, мужчина может иметь отношение к сотрудникам правоохранительных органов.