Неизвестный мужчина ударил монаха по лицу на территории Киево-Печерской лавры

Неизвестный мужчина ударил монаха УПЦ на территории Киево-Печерской Лавры. Соответствующей информацией поделились в Союзе православных журналистов.
Инцидент произошел в субботу, 20 мая. СПЖ в своем официальном Telegram-канале обнародовал видео случившегося. В настоящий момент причина конфликта не установлена, однако, по версии источника, мужчина может иметь отношение к сотрудникам правоохранительных органов.
Ранее стало известно, что правозащитник Иван Мельников обратился к Организации Объединенных Наций с призывом защитить каноническую Православную церковь на Украине. Об этом сообщалось 17 мая.