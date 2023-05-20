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Неизвестный мужчина ударил монаха по лицу на территории Киево-Печерской лавры

Происшествия
Неизвестный мужчина ударил монаха по лицу на территории Киево-Печерской лавры

Неизвестный мужчина ударил монаха УПЦ на территории Киево-Печерской Лавры. Соответствующей информацией поделились в Союзе православных журналистов.

Инцидент произошел в субботу, 20 мая. СПЖ в своем официальном Telegram-канале обнародовал видео случившегося. В настоящий момент причина конфликта не установлена, однако, по версии источника, мужчина может иметь отношение к сотрудникам правоохранительных органов.

Ранее стало известно, что правозащитник Иван Мельников обратился к Организации Объединенных Наций с призывом защитить каноническую Православную церковь на Украине. Об этом сообщалось 17 мая.
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