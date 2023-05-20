Два человека погибли в Первомайске ЛНР после срабатывания взрывного устройства ВСУ в воздухе

Ранее сообщалось, что украинские войска нанесли удар по Мариуполю дальнобойными ракетами утром 20 мая. Один из очевидцев атаки рассказал, что системе противовоздушной обороны удалось сбить четыре снаряда примерно в 6:25 по московскому времени.