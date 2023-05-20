Два человека погибли в Первомайске ЛНР после срабатывания взрывного устройства ВСУ в воздухе

Неустановленное взрывное устройство ВСУ сработало в воздухе в Первомайском Луганской Народной Республики (ЛНР). В результате инцидента два человека погибли, еще двое получили ранения, заявил мэр города Сергей Колягин.
Информация о состоянии пострадавших пока не поступала. Также неизвестно, где именно произошел взрыв. Подробности инцидента уточняются.
Ранее сообщалось, что украинские войска нанесли удар по Мариуполю дальнобойными ракетами утром 20 мая. Один из очевидцев атаки рассказал, что системе противовоздушной обороны удалось сбить четыре снаряда примерно в 6:25 по московскому времени.