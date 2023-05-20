Пресс-секретарь Прилепина сообщила о возможности прохождения писателем первого этапа реабилитации в скором времени

В начале мая на публициста было совершено покушение. В результате подрыва автомобиля в Нижегородской области он выжил. Сейчас Прилепин проходит лечение, ему оказывается вся необходимая помощь. Подробности покушения и о планах по возвращению в зону СВО писатель рассказал в интервью ФАН.