Пресс-секретарь Прилепина сообщила о возможности прохождения писателем первого этапа реабилитации в скором времени

Состояние российского писателя Захара Прилепина оценивается как стабильное и позволяет приступить к первому этапу реабилитации. Об этом сообщила его пресс-секретарь Елизавета Кондакова.
По ее словам, после последней операции писатель уже присаживается с помощью врачей. Вскоре Прилепин сможет приступить к первому этапу реабилитации, однако в настоящее время он остается в палате интенсивной терапии по рекомендации медиков.
Также журналист высказался о новости, касающейся освобождения бойцами ЧВК «Вагнер» Бахмута (Артемовска). Он назвал это событие «великой битвой» и восхитился действиями основателя частной военной компании Евгения Пригожина, назвав его «лицом национальной истории».
Ранее сообщалось, что Захара Прилепина переизбрали на пост сопредседателя партии «Справедливая Россия — За Правду». Голосование прошло на XII съезде организации.
В начале мая на публициста было совершено покушение. В результате подрыва автомобиля в Нижегородской области он выжил. Сейчас Прилепин проходит лечение, ему оказывается вся необходимая помощь. Подробности покушения и о планах по возвращению в зону СВО писатель рассказал в интервью ФАН.