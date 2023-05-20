Неизвестный сжег Коран на фоне мечети в Ворошиловском районе Волгограда

Неизвестный злоумышленник поджег Коран на фоне мечети в одном из районов Волгограда. Свои деяния вандал записал на видео, которое вскоре попало в Сеть и вызвало негодование пользователей, пишет kp.ru.
Местные жители узнали в кадрах Ворошиловский район города-героя. Сотрудники правоохранительных органов ищут авторов скандальной акции, а также устанавливают подлинность опубликованных материалов.
На записи видно, как аноним держит в руке охваченную пламенем священную книгу, а затем показывает свое местонахождение, переводя камеру на религиозное сооружение. Муфтий ЦДУМ Волгоградской области Бата Кифах Мохаммад допустил, что это может быть провокацией. Священнослужитель не исключил, что целью авторов ролика была дестабилизация ситуации и создание паники, в связи с чем призвал соотечественников сохранять спокойствие и позволить во всем разобраться стражам порядка.