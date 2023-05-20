Неизвестный сжег Коран на фоне мечети в Ворошиловском районе Волгограда

На записи видно, как аноним держит в руке охваченную пламенем священную книгу, а затем показывает свое местонахождение, переводя камеру на религиозное сооружение. Муфтий ЦДУМ Волгоградской области Бата Кифах Мохаммад допустил, что это может быть провокацией. Священнослужитель не исключил, что целью авторов ролика была дестабилизация ситуации и создание паники, в связи с чем призвал соотечественников сохранять спокойствие и позволить во всем разобраться стражам порядка.