Пригожин: по методике Генштаба ВС РФ поставки снарядов в ЧВК «Вагнер» составляли 11,5% от необходимого

Ранее бизнесмен рассказал, что «вагнеровцы» 20 мая сумели установить полный контроль над этим населенным пунктом. Теперь, по словам создателя «оркестра», пришло время подвести итоги по «методике оперативно-тактических расчетов», которая некогда была утверждена Генштабом России. Согласно этому документу, сотрудников ЧВК «Вагнер» и вооружения на Бахмутском направлении должно было быть в несколько десятков раз больше.