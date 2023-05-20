Пригожин: по методике Генштаба ВС РФ поставки снарядов в ЧВК «Вагнер» составляли 11,5% от необходимого

Согласно методике Генштаба ВС РФ, бойцам ЧВК «Вагнер» для победы в Бахмуте (Артемовске) должны были предоставлять намного больше оружия и боеприпасов. Однако даже с тем, что имелось, «музыканты» продемонстрировали высокую эффективность, заявил основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.
Ранее бизнесмен рассказал, что «вагнеровцы» 20 мая сумели установить полный контроль над этим населенным пунктом. Теперь, по словам создателя «оркестра», пришло время подвести итоги по «методике оперативно-тактических расчетов», которая некогда была утверждена Генштабом России. Согласно этому документу, сотрудников ЧВК «Вагнер» и вооружения на Бахмутском направлении должно было быть в несколько десятков раз больше.
«ЧВК «Вагнер» должна была быть в 23 раза больше по численности, вооружения должно было быть в 27 раз больше по количеству, а снарядов нам выдавали 11,5%. Это абсолютно точные, выверенные цифры, согласно всем приказам генерального штаба. Делайте выводы: наша эффективность и предательство, которое шло вокруг нас. Теперь об этом можно говорить», – приводит аудиосообщение Пригожина его пресс-служба.
Ранее создатель «оркестра» рассказал о трудностях, с которыми столкнулись «музыканты» при взятии Бахмута. По словам Пригожина, «вагнеровцы» сражались не только с украинской армией, но и с российской бюрократией.