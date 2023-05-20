Солист поп-рок группы «Братья Грим» Константин Бурдаев рассказал, как в молодости справился со звездной болезнью

В интервью YouTube-каналу «Зангалис и Карякин» музыкант вспомнил, что «синдром звезды» начал проявляться, когда на участников коллектива все больше обращали внимание молодые девушки. По словам певца, в свое время ему помог самоанализ, с помощью которого он контролировал свои действия и слова.