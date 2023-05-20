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Солист поп-рок группы «Братья Грим» Константин Бурдаев рассказал, как в молодости справился со звездной болезнью

Общество
Солист поп-рок группы «Братья Грим» Константин Бурдаев рассказал, как в молодости справился со звездной болезнью

Впервые солисты группы «Братья Грим», близнецы Константин и Борис Бурдаевы, почувствовали известность в 2005 году, когда ехали в московском такси и водитель неоднократно обращал на них внимание. Костя Грим поделился своей историей борьбы со звездной болезнью.

В интервью YouTube-каналу «Зангалис и Карякин» музыкант вспомнил, что «синдром звезды» начал проявляться, когда на участников коллектива все больше обращали внимание молодые девушки. По словам певца, в свое время ему помог самоанализ, с помощью которого он контролировал свои действия и слова.

«Я разговаривал сам с собой и отмечал, что правильно, что неправильно», — признался музыкант.

Ранее участница шоу «Женский Stand Up», юмористка Ирина Мягкова рассказала в своих социальных сетях, что на протяжении десяти лет страдает от неизлечимой болезни.
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