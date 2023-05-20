Известный учитель Южного Судана Питер Киано убит в Хартуме

Хартум, 20 мая. Смерть известного педагога средней школы Южного Судана Питера Киано произошла накануне утром в результате боестолкновений между национальной армией и Силами быстрого реагирования (СБР) в районе Абу Хамама в Южном Хартуме, сообщает Sudans Post.
«Он покинул свой дом в Хела-эль-Госе и отправился в Абу-Хамама за покупками, и там внезапно вспыхнули бои между СБР и суданскими вооруженными силами», — рассказал один из источников издания в Хартуме.
Сообщается, что все оказавшиеся в зоне столкновения, включая Киано, попытались спастись бегством. Но в процессе перестрелки учитель погиб от выстрела в голову.
Питер Киано родился в Джубе в июле 1964 года, а в конце 1980-х переехал в Хартум, где начал работать преподавателем естественных наук и математики в средней школе Comboni College Khartoum (CCK), благодаря которой и приобрел известность. «Педагог поколения», каковым многие его считали, верил в возможность объединения Судана и Южного Судана.
Ранее арабские СМИ сообщили об очередных ударах авиации по отдаленным районам суданской столицы ночью и утром 20 мая. Авианалеты на окраины Хартума продолжаются шестую неделю.