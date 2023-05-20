Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Известный учитель Южного Судана Питер Киано убит в Хартуме

Весь мир
Известный учитель Южного Судана Питер Киано убит в Хартуме

Хартум, 20 мая. Смерть известного педагога средней школы Южного Судана Питера Киано произошла накануне утром в результате боестолкновений между национальной армией и Силами быстрого реагирования (СБР) в районе Абу Хамама в Южном Хартуме, сообщает Sudans Post.

«Он покинул свой дом в Хела-эль-Госе и отправился в Абу-Хамама за покупками, и там внезапно вспыхнули бои между СБР и суданскими вооруженными силами», — рассказал один из источников издания в Хартуме.

Сообщается, что все оказавшиеся в зоне столкновения, включая Киано, попытались спастись бегством. Но в процессе перестрелки учитель погиб от выстрела в голову.

Питер Киано родился в Джубе в июле 1964 года, а в конце 1980-х переехал в Хартум, где начал работать преподавателем естественных наук и математики в средней школе Comboni College Khartoum (CCK), благодаря которой и приобрел известность. «Педагог поколения», каковым многие его считали, верил в возможность объединения Судана и Южного Судана.

Ранее арабские СМИ сообщили об очередных ударах авиации по отдаленным районам суданской столицы ночью и утром 20 мая. Авианалеты на окраины Хартума продолжаются шестую неделю.
боевые действия конфликт в судане Судан Южный Судан
Военкоры ФАН