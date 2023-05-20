Известный учитель Южного Судана Питер Киано убит в Хартуме

Питер Киано родился в Джубе в июле 1964 года, а в конце 1980-х переехал в Хартум, где начал работать преподавателем естественных наук и математики в средней школе Comboni College Khartoum (CCK), благодаря которой и приобрел известность. «Педагог поколения», каковым многие его считали, верил в возможность объединения Судана и Южного Судана.