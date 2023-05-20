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Полиция Грузии задержала 16 демонстрантов у гостиницы с туристами из России

Происшествия
Полиция Грузии задержала 16 демонстрантов у гостиницы с туристами из России

В Грузии возле города Кварели в крае Кахети сотрудники местной полиции задержали 16 человек, которые устроили потасовку во время демонстрации у гостиницы, где остановились граждане РФ.

По информации МВД страны, правоохранители в административном порядке задержали 16 человек. Известно, что представители оппозиционных партий и их сторонники стали собираться у гостиницы утром 20 мая. Это произошло после того, как накануне местные СМИ сообщили, что в Грузии якобы находятся родственники одного из министров РФ, которые приехали на свадьбу.

Ранее в парламенте Грузии произошла драка. Конфликт депутатов произошел из-за разных взглядов на авиасообщение с Россией.
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