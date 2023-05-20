Глава СК РФ Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования пропажи двух малолетних девочек в Кузбассе

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить ему о ходе расследования пропажи двух малолетних девочек в Кузбассе. Они ушли с детской площадки в поселке Ленинский и были найдены в трех километрах от нее спустя какое-то время.
Соответствующее распоряжение получил руководитель СУ СК РФ по Кемеровской области — Кузбассу Александр Безукладников, говорится в Telegram-канале ведомства. Правоохранителю предстоит подготовить доклад главе СК РФ Бастрыкину о ходе оперативных мероприятий по указанному уголовному делу.
Согласно данным Следственного комитета, все случилось 19 мая в поселке Ленинский Яшкинского района. Во время прогулки с детской площадки ушли две девочки двух и четырех лет, после чего их местонахождение в течение какого-то времени оставалось неизвестным.
В ходе поисковой операции малышек нашли примерно в трех километрах от поселка, в котором они проживали. Медики осмотрели несовершеннолетних, не обнаружив следов насилия. Расследование уголовного дела продолжается.