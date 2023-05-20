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Житель Мурманска сбежал от прохождения судмедэкспертизы через окно в кабинете психиатра

Происшествия
Житель Мурманска сбежал от прохождения судмедэкспертизы через окно в кабинете психиатра

Автомобилист, арестованный на 12 суток за отказ проходить медосвидетельствование, выпрыгнул из окна кабинета психиатра на улице Адмирала Лобова в Мурманске.

По данным Telegram-канала SHOT, 33-летнего местного жителя задержали правоохранители за невыполнение требования о прохождении теста на трезвость. На пятый день ареста сотрудники органов отправили мужчину на судмедэкспертизу в психоневрологический диспансер.

Правонарушитель зашел в кабинет психиатра в сопровождении полицейских, увидел открытое окно, выпрыгнул на улицу и сбежал. На данный момент организованы его поиски.

Ранее мужчина пытался сбежать через окно из отдела полиции в центре Москвы, передает РИАМО. Житель столицы выпрыгнул с четвертого этажа и получил травмы различной степени тяжести.
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