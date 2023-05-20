Житель Мурманска сбежал от прохождения судмедэкспертизы через окно в кабинете психиатра

Автомобилист, арестованный на 12 суток за отказ проходить медосвидетельствование, выпрыгнул из окна кабинета психиатра на улице Адмирала Лобова в Мурманске.
По данным Telegram-канала SHOT, 33-летнего местного жителя задержали правоохранители за невыполнение требования о прохождении теста на трезвость. На пятый день ареста сотрудники органов отправили мужчину на судмедэкспертизу в психоневрологический диспансер.
Правонарушитель зашел в кабинет психиатра в сопровождении полицейских, увидел открытое окно, выпрыгнул на улицу и сбежал. На данный момент организованы его поиски.
Ранее мужчина пытался сбежать через окно из отдела полиции в центре Москвы, передает РИАМО. Житель столицы выпрыгнул с четвертого этажа и получил травмы различной степени тяжести.