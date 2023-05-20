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Пекин призвал страны «Большой семерки» прекратить вмешиваться в дела государства под предлогом прав человека

Политика
Пекин призвал страны «Большой семерки» прекратить вмешиваться в дела государства под предлогом прав человека

Китай обратился к странам «Большой семерки» с призывом немедленно прекратить вмешиваться в дела государства под предлогом прав человека. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел КНР.

Соответствующее заявление обнародовано на официальном интернет-портале внешнеполитического ведомства в субботу, 20 мая.

«Дела Гонконга, Синьцзяна и Тибета являются сугубо внутренними делами Китая, и Китай решительно выступает против любого вмешательства внешних сил под прикрытием "прав человека"», — указывается в сообщении МИД КНР.

Прежде министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что решения саммита «Большой семерки» нацелены на двойное сдерживание Москвы и Пекина.
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