Пекин призвал страны «Большой семерки» прекратить вмешиваться в дела государства под предлогом прав человека

Китай обратился к странам «Большой семерки» с призывом немедленно прекратить вмешиваться в дела государства под предлогом прав человека. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел КНР.
Соответствующее заявление обнародовано на официальном интернет-портале внешнеполитического ведомства в субботу, 20 мая.
«Дела Гонконга, Синьцзяна и Тибета являются сугубо внутренними делами Китая, и Китай решительно выступает против любого вмешательства внешних сил под прикрытием "прав человека"», — указывается в сообщении МИД КНР.
Прежде министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что решения саммита «Большой семерки» нацелены на двойное сдерживание Москвы и Пекина.