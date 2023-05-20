Саперы обезвредили неразорвавшийся снаряд ВСУ, попавший в жилой дом в Архангельском под Белгородом

Специалисты-саперы обезвредили запущенный Вооруженными силами Украины снаряд, попавший в частное жилое домовладение в селе Архангельское. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Боезапас был обнаружен утром 20 мая. На место прибыли взрывотехники и успешно его нейтрализовали.
Гладков добавил, что другой снаряд, от ракеты «Ураган», был найден в поле возле села Шамино во время проведения весенних работ. Саперы приняли решение обезвредить его на месте. В настоящее время жителей близлежащих домов эвакуируют на безопасное расстояние.
Ранее сообщалось, что из детского сада в Курской области вынесли неразорвавшийся снаряд. По словам губернатора региона Романа Старовойта, попавшее под обстрел ВСУ здание не работает уже год.