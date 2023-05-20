Американский режиссер Квентин Тарантино сообщил о смерти персонажа из его фильмов

Известный режиссер Голливуда, продюсер Квентин Тарантино поделился с поклонниками скорбной новостью. Он заявил о смерти персонажа его фильмов Рика Далтона.
О том, что герой скончался, сценарист написал на личной странице в Twiiter (заблокирован на территории России). По словам Тарантино, герой отошел в мир иной в доме на Гавайях на 91-м году жизни. При этом режиссер не уточнил, почему решил «похоронить» персонажа, передает портал «Культуромания».
Рика Далтона можно встретить в фильме «Однажды в… Голливуде». Его сыграл актер Леонардо Ди Каприо. Также герой появлялся в картинах «Закон охоты», «Операция динамит», трилогии «Пожарный», «14 кулаков МакКласки».