Парк из 18 российских вертолетов прибыл в Зимбабве

Национальный лидер подчеркнул, что страна находится под санкциями и испытывает трудности с приобретением оборудования и техники, необходимых для устранения результатов чрезвычайных происшествий. В лице посла РФ в Зимбабве Николая Красильникова он поблагодарил северное государство за содействие и партнерские отношения. Кроме того, Мнангагва осудил попытки Запада отдалить Россию от стран Африки.