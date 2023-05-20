Парк из 18 российских вертолетов прибыл в Зимбабве

Хараре, 20 мая. Власти Зимбабве приняли парк из 18 вертолетов, закупленных в России.
На мероприятии присутствовали президент африканской республики Эммерсон Мнангагва и представитель компании «Ростех». Планируется, что воздушные транспортные средства будут задействованы в ликвидации последствий стихийных бедствий, поисково-спасательных работах и охране правопорядка.
Национальный лидер подчеркнул, что страна находится под санкциями и испытывает трудности с приобретением оборудования и техники, необходимых для устранения результатов чрезвычайных происшествий. В лице посла РФ в Зимбабве Николая Красильникова он поблагодарил северное государство за содействие и партнерские отношения. Кроме того, Мнангагва осудил попытки Запада отдалить Россию от стран Африки.
Ранее председатель Сената африканской республики Мэйбл Чиномона отметила неоценимую поддержку Москвы в преодолении последствий ограничительных мер. Также она заявила, что помощь Черному континенту является «глотком свежего воздуха для всех африканцев».