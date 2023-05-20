Украинские полицейские задерживали жителей Бахмута за чтение российских СМИ и социальных сетей

Эвакуированные из Бахмута (Артемовска) жители рассказали о бесчинствах, которые устраивали в городе украинские полицейские и военные. По словам одной беженки, силовики задерживали людей за чтение российских СМИ и соцсетей, пишет РИА Новости.
«Они проверяли документы и телефоны. У мужчины начали лазить в телефоне и просто забрали потом мужчину. Заломали жестко, руки за спину и увели. Куда увели? Мы не знаем», — сообщила местная жительница.
По ее мнению, последний оказался в руках полиции потому, что у него в телефоне нашли российские номера или группы в соцсети. Все гражданские жители Бахмута читали российские СМИ и интернет-сообщества, но тщательно это скрывали от украинских силовиков, уточнила она.
Эвакуированная из Бахмута подчеркнула, что полицейские и военные проверяли телефоны и карманы у всех, вне зависимости от пола и возраста. Поэтому местные жители «чистили» средства связи перед каждым выходом на улицу, опасаясь всего.
Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил о полном взятии Бахмута бойцами подразделения. По его словам, операция по освобождению этого населенного пункта от сил противника длилась 224 дня — началась 8 октября, а закончилась сегодня, 20 мая 2023 года.