Украинские полицейские задерживали жителей Бахмута за чтение российских СМИ и социальных сетей

По ее мнению, последний оказался в руках полиции потому, что у него в телефоне нашли российские номера или группы в соцсети. Все гражданские жители Бахмута читали российские СМИ и интернет-сообщества, но тщательно это скрывали от украинских силовиков, уточнила она.