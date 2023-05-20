Продавец контрафактного алкоголя предстанет перед судом в Лабытнанги Ямало-Ненецкого автономного округа

По данным «Север-пресс», мужчина закупил партию контрафактной спиртосодержащей продукции в Кирове, после чего продал ее предпринимателям из Салехарда для сбыта в торговых точках города. Полицейские пресекли незаконную деятельность и изъяли все 2400 полулитровых бутылок нелицензированного алкоголя.