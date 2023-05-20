Писателя Захара Прилепина переизбрали сопредседателем партии «Справедливая Россия — За Правду»

Участникам мероприятия предстояло проголосовать по двум кандидатурам: Геннадия Семигина и Захара Прилепина. Члены партии отдали за них 191 и 193 голоса соответственно. Против Семигина выступили четверо, а против Прилепина — двое. Председатель партии Сергей Миронов поздравил коллегe с переизбранием на 2,5 года.