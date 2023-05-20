Писателя Захара Прилепина переизбрали сопредседателем партии «Справедливая Россия — За Правду»

Российского писателя Захара Прилепина переизбрали на пост сопредседателя партии «Справедливая Россия — За Правду». Голосование прошло на XII съезде политической организации.
Участникам мероприятия предстояло проголосовать по двум кандидатурам: Геннадия Семигина и Захара Прилепина. Члены партии отдали за них 191 и 193 голоса соответственно. Против Семигина выступили четверо, а против Прилепина — двое. Председатель партии Сергей Миронов поздравил коллегe с переизбранием на 2,5 года.
Ранее на Прилепина было совершено покушение в Нижегородской области. Писатель госпитализировали, в больнице его состояние начало постепенно улучшаться, передает РИАМО.