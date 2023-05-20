«Когда мы вновь потребуемся нашей стране, нашему народу и нашим семьям — мы вернемся»: Пригожин заявил, что с 25 мая ЧВК «Вагнер» отойдет из Бахмута

Подразделения ЧВК «Вагнер» передадут освобожденный Бахмут (Артемовск) российским военным до 25 мая. Соответствующее заявление сделал основатель «оркестра» Евгений Пригожин.
Предприниматель рассказал, что взятие Бахмута далось не так просто, поскольку ЧВК «Вагнер» пришлось бороться не только с ВСУ, но и с российской бюрократией. Однако, несмотря на это, бойцы «оркестра» сумели полностью освободить город.
По его словам, подразделения осмотрят Бахмут, создадут там необходимые рубежи обороны и передадут военным до 25 мая. После этого ЧВК «Вагнер» выйдет в полевые лагеря до тех пор, пока вновь не понадобится Родине.
«И тогда, когда мы вновь потребуемся нашей стране, нашему народу и нашим семьям, мы вернемся и защитим свой народ, если это потребуется», — сказал он.
Видеокомментарий основателя ЧВК «Вагнер» опубликовала его пресс-служба.
Пригожин выразил благодарность российскому народу за поддержку бойцов ЧВК «Вагнер», а также главкому ВКС России Сергею Суровикину, генералу Михаилу Мизинцеву и президенту Владимиру Путину за шанс провести операцию по освобождению Бахмута.