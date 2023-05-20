«Когда мы вновь потребуемся нашей стране, нашему народу и нашим семьям — мы вернемся»: Пригожин заявил, что с 25 мая ЧВК «Вагнер» отойдет из Бахмута

Предприниматель рассказал, что взятие Бахмута далось не так просто, поскольку ЧВК «Вагнер» пришлось бороться не только с ВСУ, но и с российской бюрократией. Однако, несмотря на это, бойцы «оркестра» сумели полностью освободить город.