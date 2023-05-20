Президент Грузии Зурабишвили объявила бойкот компании Georgian Airways после решения возобновить полеты в РФ

Президент Грузии Саломе Зурабишвили больше не будет пользоваться услугами национальной авиакомпании Georgian Airways после решения возобновить авиасообщение с Россией. Об этом она заявила на брифинге в субботу, 20 мая.
По словам главы Грузии, компания пользовалась государством в целях обогащения как во время пандемии коронавируса, так и после возобновления авиасообщения с РФ. Зурабишвили призвала всех жителей страны объявить бойкот Georgian Airways и не пользоваться ее транспортными услугами.
Утром 20 мая в аэропорту Внуково приземлился самолет этой компании из Тбилиси. Это первое воздушное судно, прибывшее на территорию России после возобновления прямого авиасообщения с Грузией.