Музыкант Константин Бурдаев назвал «богемную жизнь» Земфиры причиной ухудшения качества ее песен

Солист поп-рок группы «Братья Грим» Константин Бурдаев уверен, что качество композиций многих отечественных музыкантов со временем портится из-за богемной среды, в которую окунается каждая российская звезда в начале своей карьеры.
В интервью YouTube-каналу «Зангалис и Карякин» певец привел в пример Земфиру✱ (признана иноагентом в РФ). По его мнению, во время первых шагов на творческом пути исполнительница «писала про то, что она видела, что чувствовала, вокруг чего она жила».
«Когда она приехала в Москву, началась богемная жизнь, опять же наркотики, то, се. Ты отдаляешься от людей, от простой жизни, ты вращаешься в богемной среде, где совершенно другие нравы, и ты начинаешь писать плохо», — размышляет Костя Грим.
В середине февраля 2023 года Министерство юстиции РФ признало Земфиру иностранным агентом. Ранее в судебной инстанции ФАН сообщили, что исполнительница хочет оспорить этот статус.
- ✱ - физлицо или организация, признанные в РФ иноагентами