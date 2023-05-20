Музыкант Константин Бурдаев назвал «богемную жизнь» Земфиры причиной ухудшения качества ее песен

В интервью YouTube-каналу «Зангалис и Карякин» певец привел в пример Земфиру✱ (признана иноагентом в РФ). По его мнению, во время первых шагов на творческом пути исполнительница «писала про то, что она видела, что чувствовала, вокруг чего она жила».