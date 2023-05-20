Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Пресс-секретарь МИД РФ Захарова сочла попыткой ввести в заблуждение заявления США о поставках F-16 Киеву

Политика
Пресс-секретарь МИД РФ Захарова сочла попыткой ввести в заблуждение заявления США о поставках F-16 Киеву

Заявления Соединенных Штатов Америки о поставках истребителей F-16 киевскому режиму являются попыткой ввести в заблуждение и имитацией правовой риторики. Соответствующую точку зрения озвучила пресс-секретарь Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

Своим мнением дипломат поделилась 20 мая, в субботу, в ходе разговора с корреспондентом телеканала «Звезда». У США нет никакого права делать заявления, которые изначально не соответствуют действительности, указала Захарова.

«Это не только противостояние нашей стране, это, безусловно, использование и территории народа Украины в своих целях», — резюмировала она.

Прежде помощник главы США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон передаст Киеву F-16 при условии дальнейшего их неприменения ВСУ по территории РФ.
захарова США россия
Военкоры ФАН