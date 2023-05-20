Президент США Джо Байден попросил журналистов «заткнуться» после вопросов о возможном дефолте в стране

Американский президент Джо Байден во время встречи с премьер-министром Австралии Энтони Альбанезе на полях саммита стран «Большой семерки» в грубой форме отказался отвечать на вопросы журналистов.
В ходе мероприятия сотрудники СМИ активно спрашивали у лидера США о возможном дефолте в его стране. После ряда неудобных вопросов Байдену надоело общаться с представителями прессы. Поэтому он попросил их «заткнуться».
Ранее Байден охарактеризовал ситуацию, которая произойдет в случае дефолта в стране. Президент США назвал последствия данного экономического события «разрушительными».