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Президент США Джо Байден попросил журналистов «заткнуться» после вопросов о возможном дефолте в стране

Политика
Президент США Джо Байден попросил журналистов «заткнуться» после вопросов о возможном дефолте в стране

Американский президент Джо Байден во время встречи с премьер-министром Австралии Энтони Альбанезе на полях саммита стран «Большой семерки» в грубой форме отказался отвечать на вопросы журналистов.

В ходе мероприятия сотрудники СМИ активно спрашивали у лидера США о возможном дефолте в его стране. После ряда неудобных вопросов Байдену надоело общаться с представителями прессы. Поэтому он попросил их «заткнуться».

Ранее Байден охарактеризовал ситуацию, которая произойдет в случае дефолта в стране. Президент США назвал последствия данного экономического события «разрушительными».
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