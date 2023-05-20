Россиянам посоветовали использовать эмодзи в резюме для увеличения шансов найти работу

Работодатели положительно относятся к умеренному количеству смайликов в резюме соискателей. Это следует из данных опроса сервиса по поиску высокооплачиваемой работы.
Потенциальное начальство считает человека, умело пользующегося смайлами, более перспективным, понимающим и современным. Эмодзи годятся для разбавления сухого текста, а также указывают на понимание автора, как расширить эмоциональную конструкцию сообщения, пишут «Аргументы Недели».
Кроме того, грамотное использование смайлов говорит о творческих способностях человека. По этим причинам такое резюме с большей вероятностью получит положительный отклик от работодателя.
Ранее были названы профессии, которые заменит развивающийся искусственный интеллект. В «зоне риска» оказались иллюстраторы, фотографы, журналисты и переводчики.