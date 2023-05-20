Киберспортивное воспитание несовершеннолетних обсудили в «ЧВК Вагнер Центре»

Такие аспекты видеоигр, как вред и польза этого увлечения, регуляция на законодательном уровне и влияние на детскую психику, находятся в поле зрения общественности с момента популяризации гейминга. Однако многие эксперты полагают, что государству сейчас необходимо уделить дополнительное внимание рассмотрению этих непростых тем. Председатель попечительского совета общественного движения «Русский мир» Татьяна Кравчук надеется, что немаловажные вопросы, затронутые в ходе дискуссии, впоследствии будут обсуждаться в Госдуме на базе специальной рабочей группы по развитию киберспорта.