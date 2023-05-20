Киберспортивное воспитание несовершеннолетних обсудили в «ЧВК Вагнер Центре»

В «ЧВК Вагнер Центре» состоялась дискуссия на тему «Киберспортивное воспитание несовершеннолетних в РФ в интересах производителей компьютерных игр». Участие в обсуждении приняли эксперты общественного движения «Русский мир». Спикеры рассуждали о возрастающей роли компьютерных игр в жизни современных школьников.
По мнению некоторых экспертов, увлечение шутерами и MMORPG негативно влияет на молодое поколение.
«Для нас киберспорт является абсолютным злом. При его активном внедрении мы уже сейчас сталкиваемся с не очень хорошими вещами. У наших детей — а мы выступаем в защиту прав семей с детьми — стирается грань уважения к человеческой жизни. Это самое главное», — аргументировала свою позицию директор АНО социально-правовой поддержки семей с детьми и защиты детства «Мы ЗА перемены» Надежда Жилина.
Однако не все спикеры были согласны с этой позицией. Сторонники видеоигр отметили: киберспорт давно стал неотъемлемой частью жизни общества, и это невозможно игнорировать.
«Это социальное явление присутствует минимум 30 лет на разных континентах, в разных странах. Прошла легитимация — это официальный вид спорта, по которому проходят чемпионаты мира. Вне зависимости от того, что мы скажем, это явление есть и будет», — уверена заведующая кафедры киберспорта Университета «Синергия», соучредитель Ассоциации развития киберспорта Елена Скардинская.
Такие аспекты видеоигр, как вред и польза этого увлечения, регуляция на законодательном уровне и влияние на детскую психику, находятся в поле зрения общественности с момента популяризации гейминга. Однако многие эксперты полагают, что государству сейчас необходимо уделить дополнительное внимание рассмотрению этих непростых тем. Председатель попечительского совета общественного движения «Русский мир» Татьяна Кравчук надеется, что немаловажные вопросы, затронутые в ходе дискуссии, впоследствии будут обсуждаться в Госдуме на базе специальной рабочей группы по развитию киберспорта.