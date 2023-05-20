Председателя «Справедливой России — За Правду» Сергея Миронова переизбрали на XII съезде партии

Участники голосования отдавали предпочтение кандидатам в тайном порядке. По результатам подсчетов Миронова поддержали 194 человека, против был один однопартиец. Счетная комиссия решила считать действующего председателя избранным на пост на срок 2,5 года. Депутат кратко поблагодарил коллег за поддержку.