Председателя «Справедливой России — За Правду» Сергея Миронова переизбрали на XII съезде партии

Председателя партии «Справедливая Россия — За Правду» Сергея Миронова переизбрали на должность главы фракции на XII съезде объединения.
Участники голосования отдавали предпочтение кандидатам в тайном порядке. По результатам подсчетов Миронова поддержали 194 человека, против был один однопартиец. Счетная комиссия решила считать действующего председателя избранным на пост на срок 2,5 года. Депутат кратко поблагодарил коллег за поддержку.
На съезде партии Миронов предложил выдвинуть кандидатуру российского лидера Владимира Путина в кандидаты на пост президента в выборах 2024 года. Депутат отметил, что важна поддержка главы государства при нынешней ситуации, сообщает «Царьград».