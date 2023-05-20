Рыбак выловил из озера труп мужчины в Краснодарском крае

Местный житель во время рыбалки случайно выловил тело 49-летнего мужчины в поселке Гулькевичского района Краснодарского края, сообщает КП-Кубань.
Инцидент произошел 20 мая в поселке городского типа Красносельский. Кубанец пришел на берег озера и закинул удочку в воду. Однако вместо рыбы он выловил из водоема тело мужчины.
На месте происшествия работали правоохранители, которые начали проверку и назначили медицинскую экспертизу. По предварительной версии, смерть утопленника не носит криминальный характер.
Ранее спасатели выловили из Москвы-реки труп мужчины. Известно, что останки были сильно заилены. Правоохранительные органы выясняют обстоятельства гибели.