Занятый в ремонтных работах на ЛЭП вертолет упал в зоне наводнения на севере Италии

Вертолет, экипаж которого принимал участие в ремонтных работах на ЛЭП, рухнул в зоне, пострадавшей от наводнения на севере Италии. В результата авиакатастрофы пострадали четыре человека, сообщает газета Corriere della Sera.
Состояние двоих из них врачи оценивают как тяжелое. По данным СМИ, вертолет принадлежит частной компании. До крушения пилот воздушного судна пытался совершить аварийную посадку. Причины и обстоятельства инцидента устанавливаются.
Ранее сообщалось, что из-за сильного наводнения в итальянском регионе Эмилия-Романья в городе Имола отменено проведение гран-при Формулы-1. Представители чемпионата отметили храбрость и качество работы местных аварийных служб, спасающих нуждающихся.