Глава минобороны Украины Резников намерен попросить системы ПВО и ракеты для ВСУ в формате «Рамштайн»

Министр обороны Украины Алексей Резников 20 мая в своих соцсетях написал, что на следующей неделе во время встречи в формате «Рамштайн» в Германии Киев вновь попросит у Запада системы ПВО и ракеты к ним.
Резников назвал укрепление противоракетной обороны «приоритетом №1» для Украины. ВСУ заинтересованы в получении наземных систем — от переносных зенитно-ракетных комплексов до мощных батарей и ракет к ним. Об этом украинская сторона намерена поговорить с представителями западных стран на очередной встрече на авиабазе, написал министр.
Ранее советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк сообщил 24 каналу о том, что западные страны уже приняли решение о передаче истребителей F-16 Киеву. Резников также сказал, что пилоты «с нетерпением ждут начала обучения» на этих самолетах.